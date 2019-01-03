РИАМО - 3 янв. В подмосковном Зарайске запустили вторую очередь комплекса по переработке бытовых отходов, она будет принимать ежегодно по 350 тысяч тонн твердых коммунальных отходов, сообщил РИАМО в четверг министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

«Сегодня мы запустили в Зарайске вторую линию комплекса. Она сможет принимать 350 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Ровно половина из этих отходов пойдет во вторичное использование. Мы уменьшим объем захоронения в два раза. Вся органика, которая приходит сюда, будет отдельно проходить брожение, под мембраной превращаться в инертный грунт, который очень хорошо используют для нужд городского хозяйства, при строительстве дорог, при рекультивации тех же бывших полигонов», - сказал Хромушин.

По его словам, данный грунт также хорош тем, что там выгорает органика при температуре 60%. Порядка 20% идет на захоронение, так называемые «хвосты». Многие страны этими «хвостами» отапливают дома, социальные объекты.

Он отметил, что в Подмосковье по программе правительства Московская области построят еще девять таких комплексов и четыре завода по термическому обезвреживанию отходов.

«Мы находимся на старте большой и сложной работы, во всех муниципалитетах начали переход к раздельному сбору мусора. Сегодня мы уже видим, что наша работа нашла отклик в сердцах людей. С сегодняшнего дня появился запрос на синие контейнеры, чтобы они были везде», - подчеркнул министр.

С началом 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедрен раздельный сбор мусора.

В течение 2019-2020 годов на территории Московской области окончательно закроют все полигоны твердых бытовых отходов.