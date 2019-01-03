РИАМО - 3 янв. В столичном Электротеатре Станиславского пройдет прощание с актером Владимиром Дыховичным, который умер в возрасте 30 лет, сообщила вдова его отца Ольга Дыховичная.

«5 января, суббота, 11:00 - отпевание в храме Софии в Средних Садовниках, Софийская набережная, 32», - написала Дыховичная в Facebook.

Она добавила, что церемония прощания начнется в 14:00 в Электротеатре Станиславского (улица Тверская 23).

В возрасте 30 лет умер актер Владимир Дыховичный, сын режиссера Ивана Дыховичного. Официальная причина его смерти пока не раскрыта.

Владимир Дыховичный родился 12 апреля 1988 года. Он снялся в таких фильмах, как «Невидимки» Сергея Комарова, «Лето» Кирилла Серебренникова, а также сериале «Бессонница».