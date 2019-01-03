РИАМО - 3 янв. В районах Москвы продолжать создавать по несколько качественных фестивальных площадок ежегодно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По просьбам москвичей в этом году открыли пять больших площадок за пределами центра – в районах Бутово, Новокосино, Зябликово, Кузьминках и Митино.

«Каждый год будем создавать в районах по несколько качественных фестивальных площадок, чтобы была возможность побывать на празднике в шаговой доступности», - написал Собянин на своем персональном сайте.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в столице с 14 декабря и продлится до 13 января 2019 года. Целый месяц на 78 площадках по всей Москве - в центре, округах, а также в городских парках - посетителей ждут лучшие развлечения для всей семьи.