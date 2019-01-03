РИАМО - 3 янв. Пожарные ликвидировали возгорание на улице Косинская в Москве, в результате инцидента были спасены 14 человек, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС РФ по столице.

«Улица Косинская, дом 28, квартира 3. Ликвидировано возгорание на площади 5 квадратных метров в жилом доме, с вышележащих этажей спасено 14 человек, из них трое детей», - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала.