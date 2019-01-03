РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 янв. Жительница Подольска пожаловалась на свору собак, которая бросается на детей на территории школы №13 на Бородинской улице, но отловить животных пока не могут, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась, что на территории школы №13 каждый день гуляет свора собак из девяти особей, которые ведут себя агрессивно по отношению к людям. В частности, собаки гонялись за ребенком. Она попросила принять меры по устранению опасных животных. Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу отлова безнадзорных животных на территории школы.

«Муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных за 2018 год выполнен специализированной организацией в полном объеме. Отлов безнадзорных животных не может быть произведен в связи с тем, что в настоящее время проводятся мероприятия по подготовке конкурсных процедур в целях заключения муниципального контракта», - сказал председатель комитета по ЖКХ и благоустройству администрации округа Илья Скоморохов.

Он уточнил, что отлов безнадзорных животных будет произведен только после заключения контракта.

Портал «Добродел» запустили в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.