РИАМО - 3 янв. Стан известен список участников сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию, который состоится в Минске с 23 по 27 января, сообщает Газета.ru.

В столицу Белоруссии, в частности, приедет испанец Хавьер Фернандес, который становился победителем шести предыдущих турниров, а также является двукратным чемпионом мира.

«За золотые медали с ним также поборются российские фигуристы – Михаил Коляда и Максим Ковтун.<…> В женском одиночном катании сборную России представит Алина Загитова, которая считается одним из главных фаворитов предстоящих соревнований. Также в данной дисциплине за российскую команду выступят Станислава Константинова и Софья Самодурова», - говорится в сообщении.

Евгению Медведеву с Елизаветой Туктамышевой включили в список запасных на чемпионат Европы.

В спортивных дуэтах сборную России представят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. А в танцах на льду на чемпионат Европы поедут Виктория Синицина и Никита Кацалапов , Александра Степанова и Иван Букин, Софья Евдокимова и Егор Базин.