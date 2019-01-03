РИАМО - 3 янв. Прогнозы погоды от центра «Фобос» теперь смогут посмотреть 8 миллионов пассажиров московского метро, они будут транслироваться на экранах поездом, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Погода от «Фобос» - глубокое погружение в подземку. Теперь наши прогнозы каждый день смогут увидеть в московском метро 8 миллионов человек», - написал Тишковец в Instagram.

Синоптик приложил видео с роликом о погоде, который может быть показан на экранах метро, видео идет без звука, как в подземке.

Ранее он отметил, что за четверг сугробы в Москве могут вырасти на 4 сантиметра.

Днем в четверг и ближайшей ночью выпадет еще порядка 2-5 миллиметров снега.