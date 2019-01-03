РИАМО - 3 янв. Москвичам рекомендуют воспользоваться общественным транспортом для поездок в центр города, так как движение автомобилей затруднено, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ЦОДД.

«Движение в центре Москвы сильно затруднено. В праздничные дни большое количество людей едет гулять на своих автомобилях на Красную площадь, в парк «Зарядье», а также на улицы Тверская, Петровка и так далее. В центральной части города наблюдаются огромные скопления пешеходов. В связи с этим в центре очень сложно проехать, припарковаться также очень сложно», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сложней всего сейчас проехать по Театральному проезду, Тверской улице в центр, улицы Петровка и Большая Дмитровка, по Кремлевской и Москворецкой набережным, а также в районе метро «Лубянка».

Он добавил, что метро и «Мосгортранс» готовы к увеличению пассажиропотока.