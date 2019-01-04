РИАМО - 4 янв. В столичной подземке в новогодние праздники проведут девять самых популярных экскурсий с аккредитованными гидами, каждая прогулка длится 1,5-2 часа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Во время новогодних каникул состоятся самые популярные экскурсии аккредитованных гидов — «Метро энтузиастов», «Станции военного времени», «Сокровища подземного кольца» и «Станции московского метро». Запись уже открыта. В новогодние праздники в метро пройдут девять экскурсий», - говорится в сообщении.

Москвичи и гости столицы смогут посетить познавательные туры по станциям с 4 по 8 января.

Выбрать тур можно в разделе «Все экскурсии» на сайте проекта «Экскурсии в метро». Когда пользователь кликнет на одну из прогулок, откроется описание маршрута c информацией о стоимости экскурсии. На странице указаны место встречи, длительность тура и рейтинг гида, составленный на основе оценок участников прогулки. Также здесь можно прочесть отзывы о туре.

Регистрация на новогодние экскурсии уже открыта. Чтобы записаться, нужно выбрать дату и время, указать свои фамилию, имя и отчество, номер телефона и адрес электронной почты. Оплачивать экскурсию нужно у гида при встрече, стоимость указана в описании. Экскурсоводы сами рассчитывают количество участников, но в группе может быть не больше 20 человек. Каждая из прогулок длится 1,5-2 часа.

«В новогодние каникулы пассажиры в метро смогут не только добраться до праздничных площадок города, но и посетить увлекательные и познавательные экскурсии по станциям. В праздники пройдут одни из самых популярных туров проекта «Экскурсии в метро». Так горожане смогут провести каникулы не только с удовольствием, но и с пользой», - отметил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

На экскурсии «Метро энтузиастов» гиды расскажут о создании первой линии метро — Сокольнической. Посетители узнают о проектировщиках, инженерах, строителях, архитекторах, художниках и скульпторах, которые трудились над строительством и оформлением первых станций столичной подземки. Экскурсия пройдет 4 января в 11:00.

А на прогулке «Станции военного времени» можно узнать о том, как работал метрополитен в годы Великой Отечественной войны и как война отразилась в дизайне станций. С 1941 по 1945 год поезда продолжали перевозить пассажиров, а станции служили укрытием для горожан. Во время войны продолжали и строить новые станции. Например, в 1944 году открыли «Электрозаводскую». Попасть на экскурсию можно 6 и 8 января в 14:00.

Об особенностях, истории и архитектуре станций Кольцевой линии расскажут на экскурсии «Сокровища подземного кольца». Участники прогуляются по одним из самых красивых станций, например, по «Парку культуры», «Комсомольской», «Курской» и «Проспекту Мира». Туры состоятся 5 января в 14:00, 7 и 8 января в 20:00.

Помимо этого, в новогодние праздники горожане смогут посетить обзорную экскурсию «Станции московского метро». Гид познакомит с историей развития подземки — от строительства первых станций до создания разветвленной системы метро. Поучаствовать в прогулке можно 5 и 6 января в 17:00, а также 7 января в 14:00.

Проект «Экскурсии в метро» запустили в апреле 2018 года. Туры по станциям начали проводить аккредитованные гиды. Экскурсоводы, которые хотят получить аккредитацию, должны подтвердить знание истории метро и особенностей его работы.