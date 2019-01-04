РИАМО - 4 янв. С пятницы по 8 января включительно для пассажиров будут закрыты станции Таганско-Краснопресненской линии московского метро «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники», это необходимо для присоединения участка новой Некрасовской (Кожуховской) линии к действующей сети подземки, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

«В указанный период поезда Таганско-Краснопресненской линии будут курсировать только между станциями «Планерная» и «Выхино». От «Выхина» до закрытых станций пассажиры смогут доехать на бесплатных компенсационных автобусах КМ», - отмечается в материале.

В обычном режиме Таганско-Краснопресненская линия возобновит свою работу в среду, 9 января, в 05:30.

Закрытие одних из самых востребованных станций Таганско-Краснопресненской линии необходимо для расширения метрополитена. Работы будут проводиться в круглосуточном режиме. Во время удлиненного технологического окна строители подключат оборудование строящихся станций Некрасовской (Кожуховской) линии к действующей сети метро.

Открытия новых станций ожидают 800 тысяч человек – жители столичных районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский и подмосковных Люберец.

Ежедневно около закрытых станций будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена. Они помогут построить оптимальный маршрут и найти остановки компенсационных автобусов, разъяснят порядок работы общественного транспорта.



На станциях метро разместят плакаты с информацией о временном закрытии участка «фиолетовой» ветки, а на всех эскалаторах метро и в поездах Таганско-Краснопресненской линии будут звучать аудиообъявления. Кроме того, на закрытых станциях, а также на станции «Выхино» для обеспечения безопасности будут дежурить сотрудники службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.