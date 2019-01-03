РИАМО - 3 янв. Подмосковные Химки вошли в десятку лучших муниципалитетов по уровню развития и внедрения раздельного сбора отходов, ежемесячно из округа вывозят более 1 тысячи кубометров раздельного мусора, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Реализацию программы по раздельному сбору мусора в Химках проверил вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов. В ходе рабочей поездки вице-губернатор, а также глава Химок Дмитрий Волошин, представители министерств, Госадмтехнадзора и Госжилинспекции посетили новые контейнерные площадки и полигон сортировки отходов.

«Спецтранспортом ежемесячно из округа вывозят более 1 тысячи кубометров раздельного мусора. Согласно рейтингу Гринпис, в 2018 году Химки вошли в топ-10 муниципалитетов по уровню развития и внедрения раздельного сбора отходов», - говорится в сообщении.

В настоящее время на территории округа установлено более 230 синих контейнеров для сбора стекла, бумаги и других отходов, а также свыше 210 сетчатых контейнеров для сбора пластика.

С 1 января за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в Химках отвечает единый региональный оператор. Также по новым экологическим стандартам во всем Подмосковье будет организован раздельный сбор и комплексная переработка отходов.

«Контролируем весь процесс – от сбора мусора до его сортировки и переработки. <…> Сейчас особенно важна разъяснительная работа. Будем широко привлекать к сотрудничеству наши общественные организации, надеемся на поддержку активных и неравнодушных жителей», - отметил Волошин.

Он добавил, что в Химках участникам рабочей поездки показали новые контейнерные площадки во дворах домов по улицам Пролетарская и Московская. Также посетили полигон ТБО «Левобережный».