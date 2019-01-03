РИАМО - 3 янв. Сотрудники столичной полиции задержали водителя, который насмерть сбил пешехода на Марксистской улице в Москве, сообщил РИАМО в четверг дежурный офицер столичного управления ГИБДД ГУ МВД РФ.

«Водитель, сбивший насмерть женщину на улице Марксистской в Москве, задержан», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящий момент с задержанным проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.