РИАМО - 3 янв. Сотрудники столичной полиции задержали водителя, который насмерть сбил пешехода на Марксистской улице в Москве, сообщил РИАМО в четверг дежурный офицер столичного управления ГИБДД ГУ МВД РФ.
«Водитель, сбивший насмерть женщину на улице Марксистской в Москве, задержан», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящий момент с задержанным проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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