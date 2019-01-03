РИАМО - 3 янв. В 2018 году были сданы в эксплуатацию шесть многоквартирных домов для военнослужащих на 1797 квартир в Москве, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«В 2018 году департаментом жилищного обеспечения Минобороны России для заселения военнослужащих было получено шесть жилых домов емкостью в 1797 квартир, из них пять корпусов по улице Левобережной на 1653 квартиры и один корпус по улице Полины Осипенко на 144 квартиры», - говорится в сообщении

На сегодняшний день заселение жилого комплекса по улице Синявинской практически завершено, оставшиеся квартиры передали для включения в служебный жилищный фонд Минобороны России.

Всего в Москве из 60 жилых домов суммарной емкостью 16 тысяч квартир департаменту уже построены, переданы и заселены военнослужащими 45 жилых домов общей емкостью в 11,3 тысячи квартир.