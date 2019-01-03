РИАМО - 3 янв. Музыкальный продюсер Александр Чепарухин признался, что известие о смерти советского и российского певца и композитора Криса Кельми заставило его заплакать, сообщает Газета.ru.

Чепарухин на своей странице в Facebook отметил, что Кельми был первым из рок-ветеранов, с которыми он познакомился. Певец обладал ангельской скандинавской внешностью и невероятной улыбкой. Также он отметил, что с Кельми было легко подружиться.

«И сижу я сейчас утром в Лос-Анджелесе, смотрю это (новости о смерти Кельми – ред.) и горько плачу», - написал Чепарухин.

Певца Криса Кельми 1 января нашли в доме в деревне Новоглаголево Подмосковья без сознания, медики не смогли его реанимировать. Он скончался на 64-м году жизни. Семья певца решила провести похороны без церемонии прощания, артиста похоронят инкогнито.

Музыкант, композитор и певец Крис Кельми создал более 200 произведений, среди которых «Замыкая круг», «Усталое такси», «Слушай, ночь» и другие. До сольной карьеры певец участвовал в коллективах «Автограф», «Рок-Ателье», «Високосное лето».