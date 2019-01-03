РИАМО - 3 янв. На столичных дорогах и улицах рядом с закрытыми станциями участка Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена приоритет отдан общественному транспорту, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

«ЦОДД следит за дорожной ситуацией в районе закрытых станций метро. Приоритет в движении отдан общественному транспорту», - говорится в сообщении.

Для проведения плановых работ по модернизации инфраструктуры со 2 по 5 января включительно закрыт участок «Курская» - «Щелковская», а с 6 по 8 января включительно будут закрыты станции «Измайловская», «Первомайская» и «Щелковская». Модернизация необходима для обеспечения безопасности движения поездов и повышения стабильности работы инфраструктуры на одной из старейших линий столичного метрополитена.

Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычном режиме Арбатско-Покровская линия возобновит работу 9 января в 05:30.

Сотрудники метро раздают горячий чай пассажирам с 08:00 до 19:00 со 2 по 8 января на «Щелковской, а с 6 января - и на станции «Партизанская».