РИАМО - 3 янв. Для информирования пассажиров около закрытых станций участка Арбатско-Покровской линии от «Курской» до «Щелковской» со 2 по 8 января дежурят почти 70 сотрудников центра обеспечения мобильности пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Сотрудники ЦОМП дежурят возле станций «Бауманская», «Электрозаводская», «Семеновская», «Партизанская», «Измайловская», «Первомайская» и «Щелковская», а также на станции «Курская». С помощью громкоговорителей они предупреждают о закрытии участка Арбатско-Покровской линии: со 2 по 5 января включительно поезда будут курсировать от «Пятницкого шоссе» до «Курской», а с 6 по 8 января — от «Пятницкого шоссе» до «Партизанской», - говорится в сообщении.

Пассажирам раздают информационные листовки и рассказывают о компенсационных маршрутах. Сотрудники метро также помогают продумать оптимальный маршрут на время закрытия станций.

Станции Арбатско-Покровской линии временно закрыты для модернизации инфраструктуры. Проведение работ необходимы для обеспечения безопасности движения поездов и повышения стабильности работы инфраструктуры на одной из старейших линий столичного метрополитена.

Сотрудники метро раздают горячий чай пассажирам с 08:00 до 19:00 со 2 по 8 января на «Щелковской», а с 6 января напиток предложат и на станции «Партизанская».