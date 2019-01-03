РИАМО - 3 янв. В ходе пьяной ссоры в подмосковном Фрязине женщина напала с ножом на своего сожителя, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 2 января в 05:35 из квартиры дома на улице Центральная во Фрязине бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки доставлен и госпитализирован мужчина 1984 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлена и доставлена в отдел полиции сожительница пострадавшего 1977 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вредя здоровью».