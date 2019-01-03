РИАМО - 3 янв. Космический зонд New Horizons прислал на Землю первые четкие снимки астероида Ultima Thule, которые сделал во время пролета мимо него 1 января, космический объект оказался похож на снеговика, сообщает Газета.ru.

Снимки астероида были сделаны 1 января с расстояния 27 тысяч километров.

«Они подтвердили высказывавшиеся ранее предположения, что астероид представляет собой «слипшееся» двойное тело, состоящее из двух сфер, напоминающее матрешку или снеговика. Ученые уже назвали большую долю «Ультима», малое – «Туле», - говорится в сообщении.

Находится Ultima Thule на расстоянии 6,4 миллиарда километров от Земли, радиосигнал от него идет 6 часов 8 минут.

Данный астероид не являлся изначальной целью зонда New Horizons, запущенного еще в 2006 году. В 2015 году зонд достиг своей главной цели – Плутона и сделал множество открытий, связанных с этой карликовой планетой и ее спутником. После этого, учтя имеющиеся на борту запасы топлива, ученые направили зонд вглубь Пояса Койпера, к ранее выбранному астероиду.

«Поздравления команде New Horizons, Лаборатории прикладной физики университета Джонса Хопкинса за то, что снова творите историю. Вдобавок к тому, что вы стали первыми на Плутоне, сегодня зонд пролетел самый далекий в истории объект, который хранит следы зарождения нашей Солнечной системы», - отметил глава NASA Джим Брайденстайн.