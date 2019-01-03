РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 янв. В подмосковном Подольске по поручению главы горокруга управляющие организации начали проверять кровли домов, от наледи и сосулек очистили пять из них на улице Литейной, сообщается на сайте администрации городского округа.

Главой городского округа Николаем Пестовым перед всеми управляющим организациями поставлена задача о проведении проверки кровель многоквартирных домов и их дальнейшей очистке от наледи и сосулек.

«Работы по очистке кровель от наледи и сосулек проводили МУЖРП №1, МУЖРП №4, МУЖРП №5 2 января по нескольким адресам в Подольске. Это дома №22, №26, №32, №34/2, №38/8 на улице Литейной. Работы продолжаются», - говорится в сообщении.



Также в городском округе Подольск 2 января в уборке улично-дорожной сети задействовали 37 единиц техники , 57 рабочих. При обработке дорог и тротуаров использовали 308 кубометров противогололедных материалов. Вывезли 368 кубометров снега.



При несвоевременной уборке снега с придомовых территорий, внутриквартальных проездов, улиц жителей просят сообщать на горячую линию. По проблемам уборки придомовых территорий по телефону: 8(965)137-84-16; по проблемам уборки дорог и остановок транспорта: 8 (925) 737-49-90.