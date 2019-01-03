РИАМО - 3 янв. Родственники певца Криса Кельми, умершего 1 января в своем доме в Подмосковье, решили провести похороны без церемонии прощания, артиста похоронят инкогнито, сообщил певец, солист группы «Ласковый май» Андрей Разин.

«С прискорбием вынужден сообщить, что родственниками Криса Кельми принято решение похоронить его инкогнито без прощания с друзьями. Оспаривать такое решение не могу, но в корне с ним не согласен», - написал Разин в Instagram.

Он отметил, что был готов взять на себя расходы по организации похорон, как это было в случае с Евгением Осиным.

Певца Криса Кельми 1 января нашли в доме в деревне Новоглаголево Подмосковья без сознания, медики не смогли его реанимировать. Он скончался на 64-м году жизни.

Музыкант, композитор и певец Крис Кельми создал более 200 произведений, среди которых «Замыкая круг», «Усталое такси», «Слушай, ночь» и другие. До сольной карьеры певец участвовал в коллективах «Автограф», «Рок-Ателье», «Високосное лето».

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