РИАМО - 3 янв. Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебряную медаль в гонке преследования на этапе «Тур де Ски», уступив на финише норвежцу Йоханнесу Клебо, сообщает Газета.ru.

В немецком Оберстдорфе в рамках этапа престижной многодневки «Тур де Ски» прошла мужская гонка преследования на 15 километров.

«Поздравляем наших лыжников Устюгова и Большунова (завоевал бронзу – ред.) с очередными медалями и надеемся на успехи в следующих гонках», - говорится в сообщении.

Также 2 января Устюгов во время мужского масс-старта на 15 километров классическим стилем этапа «Тур де Ски» сломал палку, потерял время и долгое время держался позади, однако на финише сумел вырваться в лидирующую группу и завоевал бронзовую медаль.