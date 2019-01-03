РИАМО - 3 янв. В столице в 2018 году завершили реставрационные работы на 215 исторических объектах, среди них павильон «Космос» на ВДНХ и дом-музей Тургенева, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В 2018-м отреставрировали 215 исторических объектов. Это павильон «Космос» на ВДНХ, читальный зал Ленинки, дом-музей Тургенева, Малый Театр и другие уникальные здания, которые делают Москву неповторимой. Благодарю всех, кто работал над этими проектами», - написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

Порядка половины столичных объектов культурного наследия реставрируется за деньги частных инвесторов.

Восстановление и сохранение памятников архитектуры — одно из важных направлений работы департамента культурного наследия. Недавно завершили реставрацию дома Дурасова, построенного в конце XVIII века по проекту архитектора Матвея Казакова, были отремонтированы фасады одного из вдовьих домов в Лефортове. На Николоямской улице отреставрировано старинное здание, которое сейчас находится в пользовании Московского авиационного института.

Также начались работы в доме Всеволожского в Хамовниках, где бывали Пушкин, Гоголь и Белинский. Москвичи увидят восстановленное здание уже летом 2019 года.