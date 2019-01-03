РИАМО – 3 янв. Эксперты считают, что лыжные прогулки наиболее полезный и безопасный для здоровья вид зимнего развлечения, их можно рекомендовать практически всем, сообщает РИА Новости.

«Спокойные лыжные прогулки по парку или по лесу при соблюдении мер предосторожности могут подойти практически всем желающим. Они подойдут и детям, и молодежи, и пожилым людям», - сказала врач функциональной диагностики Изабелла Андреева.

Главный специалист по спортивной медицине министерства здравоохранения Московской области Александр Алешин считает, что беговые лыжи наименее травмоопасны по сравнению с другими видами спорта, доступны и не требуют больших технических умений, как например, коньки.

Он отметил, что при занятиях лыжным спортом задействуются мышцы спины, рук и ног, кроме того, укрепляется сердечно-сосудистая и дыхательная системы. По его словам, кататься на лыжах следует два раза в неделю.

«Конечно, если каждый день есть возможность покататься, это здорово, но не более двух часов, потому что человек устает и может получить переохлаждение», - уточнил Алешин.

При этом выбор вида спорта на 100% должен зависеть от собственных предпочтений человека, если занятие не нравится, то пользы для здоровья от него никакой не будет, считает главный специалист по медицинской профилактике Центрального федерального округа РФ и министерства здравоохранения Московской области, кандидат медицинских наук Екатерина Иванова.

Эксперты сходятся во мнении, что занятия физкультурой в любое время года полезнее на улице, так как появляется элемент закаливания.

«Свежий, морозный воздух насыщает кровь кислородом, улучшается сон, повышается иммунитет», - отметила Андреева.

Однако, занимаясь любым зимним видом спорта, человеку необходимо следить за собственным пульсом, он не должен быть более 120 ударов в минуту, уточнил Алешин.

«Я не рекомендую (кататься на коньках) людям со слабым вестибулярным аппаратом, с гипертонической болезнью, метеозависимым людям, с избыточным весом, с остеопенией и остеопорозом, с заболеваниями суставов и позвоночника. Надо быть осторожней людям со слабым зрением и старшей возрастной категории. Не следует забывать, что лед - скользкий. Такой вид активного досуга больше подходит молодым», - добавила Андреева.

Катание на санках эксперты назвали одним из самых безопасных зимних развлечений, но так как человек, катаясь с горки, мало двигается, то пользы для здоровья от этого меньше, чем при занятии другими видами спорта.

Однако, по мнению специалистов, любой активный отдых создает хорошее настроение и повышает выносливость организма, поэтому полезен он в любом виде и во всех возрастах.