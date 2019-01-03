РИАМО - 3 янв. Народная артистка Латвии, Заслуженная артистка Росси, актриса московского театра «У Никитских ворот» Райна Праудина умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра.

«В театре горе - вчера, после продолжительной болезни, скончалась Райна Борисовна Праудина, артистка нашего театра, Народная артистка Латвии, Заслуженная артистка России. Скорбим вместе с родными и близкими Райны Борисовны», - говорится в сообщении.

О дате и времени прощания с актрисой будет сообщено дополнительно.

Праудина родилась 23 сентября. Народная артистка Латвийской ССР (1973), Заслуженная артистка РФ (2017). Окончила ЛГИТМиК (курс Л.Ф. Макарьева). Почти 30 лет проработала в Рижском театре русской драмы (1960–1989 годы), где сыграла десятки ролей. С 1989 по 2001 год играла в Государственном академическом театре имени Е.Б. Вахтангова. В труппу театра «У Никитских ворот» была принята в 2001 году.