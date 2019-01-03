РИАМО - 3 янв. В больницу Подольска самостоятельно обратился молодой человек с проникающим колото-резаным ранением груди, его прооперировали, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Первого января в 12:30 в ГБУЗ МО «Подольская ГКБ» самостоятельно обратился мужчина 1996 года рождения, которому после операции поставлен диагноз: проникающее колото-резаное ранение грудной клетки», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление задержан знакомый пострадавшего 1986 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вредя здоровью».