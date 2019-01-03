РИАМО - 3 янв. В подмосковном Красногорске 7 января откроется фестиваль колядок «Рождественская звезда», в рамках которого заработает праздничная ярмарка, где скоморохи будут встречать гостей, рассказывать о традициях колядования на Руси, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В 13:00 на малой сцене у праздничной елки выступит Берендеевский оркестр, а артисты клуба народного танца и музыки «Туда-Сюда» дадут мастер-класс традиционных рождественских русских танцев. В это же время в шатрах покажут рождественские спектакли народные театры «Доброград» и «Камышинка», - говорится в сообщении.

Главное событие фестиваля «Рождественская звезда» - это парад коллективов колядовщиков в сопровождении окрутников, ряженых и барабанщиков. Они принесут на площадь собственноручно изготовленные рождественские звезды. Парад начнется в 15:00. В 18:00 программу фестиваля продолжит праздничный рождественский концерт.

«В этом году мы впервые подготовили такой праздник к Рождеству, и это станет традицией: всем вместе выходить на улицы города с колядками, поздравлять друг друга. Рождество - добрый, семейный праздник, пусть в Подмосковье - и на центральной площадке в Красногорске, и во всех городах - в эти дни будет царить атмосфера радости и единения!» - сказала министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.