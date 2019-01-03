РИАМО - 3 янв. Полицейские задержали женщину, которая в ходе пьяной ссоры ранила ножом в живот своего зятя, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 2 января в 10:35 в больницу Люберец самостоятельно обратился мужчина 1990 года рождения, которому после операции поставлен диагноз: проникающее колото-резаное ранение брюшной полости.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлена и доставлена в отдел полиции теща пострадавшего 1954 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении задержанной избрана мера пресечения - подписка о невыезде.