РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 янв. В подмосковном Подольске центр традиционной русской культуры Южного Подмосковья «Истоки» открывает новый проект по обучению народному плясу, занятия будут проходить в усадьбе «Ивановское», сообщается в группе «Истоки» в соцсети «ВКонтакте».

«Открываем обучающий проект по народному плясу для всех желающих старше 16 лет. На наших занятиях человек с любым уровнем подготовки и без опыта освоит основные приемы русской пляски. Будем плясать «Барыню», «Матаню», кадриль, краковяк и многие другие», - говорится в сообщении.

Занятия будут проходить по субботам с 15:30 на втором этаже в западном флигеле усадьбы «Ивановское». С собой нужно приносить сменную обувь.