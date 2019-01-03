РИАМО - 3 янв. В настоящее время на дорогах Московской области в борьбе с последствиями снегопада задействовали свыше 2 тысяч единиц спецтехники и 2,5 тысячи дорожных рабочих, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На региональную сеть автодорог выведено более 600 единиц техники и порядка 400 рабочих. На муниципальную сеть - более 1,4 тысячи единиц техники и 2 тысячи рабочих. При необходимости на линию будет выведена дополнительная спецтехника», - говорится в сообщении.

Мониторинг дорожной ситуации осуществляется в круглосуточном режиме. Также ведется взаимодействие с МЧС и ГИБДД региона.

С 8:30 утра по настоящее время дорожные службы обработали противогололедными материалами 8,7 тысячи километров региональных дорог, очистили от снега порядка 8 тысяч километров.

По прогнозам синоптиков, днем в четверг на территории Московской области будет облачно, снег, местами гололедица. Температура воздуха составит минус 5 – ноль. Прогнозируемое количество осадков - 2-5 миллиметров.