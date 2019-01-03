РИАМО - 3 янв. Компетентными органами Французской Республики удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области - министра финансов правительства Московской области Алексея Кузнецова для привлечения к уголовной ответственности, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

«Кузнецов обвиняется в совершении мошенничества (10 преступлений), растраты (3 преступления) и легализации имущества, приобретенного в результате совершенных преступлений (9 преступлений). По данным следствия, правительству Московской области, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства области и компании «Мособлтранстинвест» Кузнецовым и его сообщниками причинен ущерб на сумму свыше 14 миллиардов рублей», - отмечается в материале.

С декабря 2013 года дело о выдаче Кузнецова рассматривалось апелляционными судами Экс-ан-Прованса, а затем Лиона. В судебных слушаниях принимал участие представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Выслушав убедительные аргументы нашего представителя в поддержку ходатайства о выдаче, а также ответы в процессе на вопросы суда и сторон, французские суды своими решениями подтвердили обоснованность российского запроса об экстрадиции Кузнецова. Декрет о его выдаче подписан премьер-министром Франции 21 ноября 2017 года.

Рассмотрев представленные российской стороной дополнительные материалы и гарантии соблюдения прав Кузнецова при его содержании в российских пенитенциарных учреждениях, Государственный совет Французской Республики 28 декабря 2018 года отклонил поданную Кузнецовым жалобу на декрет о выдаче.

В четверг, 3 января, в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского Бюро Интерпола Кузнецов экстрадирован в Россию.