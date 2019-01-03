РИАМО - 3 янв. За три дня москвичи и гости столицы поучаствовали в почти 900 мастер-классах фестиваля «Путешествие в Рождество» на Тверской улице, также они посмотрели 136 концертов, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

С 31 декабря по 2 января гости смотрели праздничные концерты и спектакли, цирковые и спортивные шоу, участвовали в творческих и спортивных мастер-классах, играли в интеллектуальные игры, пробовали лучшие угощения и фотографировались на фоне нарядных елок и сказочных арт-объектов (их на Тверской установили более 90).

«На четырех тематических площадках («Новый год в стиле 50х-60х», «Новый год в стиле 70х-80х», «Новый год в стиле 90х-2000х» и «Новый год современных ритмах») прошло 898 мастер-классов, 453 спортивные программы, 408 культурно-анимационных мероприятий, 351 уличный спектакль от проекта «Золотая Маска» в городе» и 136 концертов (всего на сценах выступили 757 артистов)», - говорится в сообщении.

Праздничные концерты шли в режиме нон-стоп на четырех сценах (программа на каждой из них была подобрана в соответствии с историческим периодом, которому была посвящена каждая из площадок).

Хитами концертной программы стали выступления Оркестра «Сити» под руководством Владимира Яцкевича (новогодний концерт с участием солистов Большого Театра Андрея Григорьева и Евгении Сегенюк; сцены из оперы Дж. Россини «Золушка»; сцены из оперетты И. Штрауса «Летучая мышь»; музыкальные спектакли Mamma Mia и «Карнавальная ночь») и специальный проект артистов Большого театра и Театра Наций «Оперное путешествие».

Среди мастер-классов самыми популярными стали архитектурные занятия с деревянным конструктором MindWood, в них участвовали дети от трех лет и старше. На этих уроках ребята построили «Новогоднюю деревню», сконструировали мост длиной пять метров и попробовали собрать разнообразные фигуры с закрытыми глазами.

В музыкальных мастерских дети знакомились с принципами устройства скрипки, флейты, трубы и горна, сами мастерили флейты и пробовали на них играть, а также собирали необычные панно из деталей музыкальных инструментов.

Мастерская елочных игрушек собрала не только множество участников, но и десятки тысяч зрителей: здесь можно было понаблюдать за работой мастера-стеклодува, а затем самим расписать и упаковать игрушки.

«В интеллектуальные игры – «Что? Где? Когда?», «Квиз, плиз!» и «Клуб без дураков» - поиграли почти 2,9 тысячи гостей праздника. Вопросы им задавали прославленные знатоки: Елена Орлова, Максим Поташев, Елена Потанина, Ровшан Аскеров, Борис Белозеров, Никита Старун, Борис Левин и другие», - уточняется в матераиле.