РИАМО - 3 янв. Мужчина зарезал своего собутыльника в квартире села Ярополец Волоколамского района, убийство совершено в ходе пьяной ссоры, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 1 января в 20:28 в своей квартире дома на улице Микрорайон в селе Ярополец Волоколамского района с колото-резаным ранением брюшной полости обнаружен труп мужчины 1965 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и доставлен в следственный отдел по городу Волоколамск ГСУ СК России по Московской области мужчина 1970 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».