РИАМО – 3 янв. Российский певец Олег Газманов принес соболезнования в связи со смертью музыкального исполнителя Криса Кельми, сообщает Газета.ru.

В своем обращении артист был краток.

«Замкнулся круг! Прощай, мой друг!...» — написал Газманов в Instagram.

Он также выложил у себя на странице видео, где известные исполнители поют песню «Замыкая круг».

Певца Криса Кельми нашли в доме в деревне Новоглаголево Подмосковья без сознания, медики не смогли его реанимировать.

Музыкант, композитор и певец Крис Кельми создал более 200 произведений, среди которых «Замыкая круг», «Усталое такси», «Слушай, ночь» и другие. До сольной карьеры певец участвовал в коллективах «Автограф», «Рок-Ателье», «Високосное лето».