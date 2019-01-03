РИАМО - 3 янв. Около 1,5 тысяч сотрудников МЧС ежесуточно обеспечивают пожарную безопасность в новогодние и рождественские праздники в Москве, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

«Во время проведения новогодних мероприятий на 359 объектах города Москвы для обеспечения пожарной безопасности на городских площадках задействовано около 500 сотрудников столичного главка МЧС, 600 добровольцев и 27 единиц пожарно-спасательной техники. Непосредственно в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в Москве на 368 объектах несли дежурство 360 сотрудников Федеральной противопожарной службы и 602 добровольца», - отмечается в материале.

Также ежесуточно к реагированию на возможные происшествия и пожары в Москве в постоянной готовности находится группировка сил и средств территориального пожарно-спасательного гарнизона в составе более 400 единиц пожарно-спасательной и специальной техники и 1,5 тысячи человек личного состава.

Силы и средства Главного управления МЧС России по Москве готовы к выполнению задач по обеспечению безопасности и оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и пожары.

На водоемах столицы организованы ежедневные дополнительные дежурства инспекторов ГИМС и спасателей МГПСС, введены дополнительные маршруты патрулирования, привлекаются общественные спасатели. Ежесуточно 120 спасателей и инспекторов в Москве обеспечивают безопасность рыбаков и занимающихся ледовыми видами спорта горожан и гостей столицы.

Кроме того, все сотрудники пожарно-спасательных частей прошли дополнительную специальную подготовку по спасению людей на воде и обеспечены необходимыми средствами спасения.