РИАМО - 3 янв. Столичные полицейские задержали 27-летнего неработающего приезжего по подозрению в краже из квартиры, материальный ущерб составил около 800 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

В полицию от 38-летней женщины, проживающей в Проектируемом проезде, поступило сообщение о том, что, придя домой, она обнаружила входную дверь открытой, а из квартиры пропали два ноутбука, личные вещи, ювелирные изделия. Материальный ущерб составил около 800 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Озерной улице задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний неработающий приезжий. Установлено, что злоумышленник, используя специальные инструменты, проник в квартиру и совершил хищение. Вещи он продал, а вырученными средствами распорядился по своему усмотрению», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.