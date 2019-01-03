РИАМО - 3 янв. В подвале жилого дома на улице Спартака в подмосковном Воскресенске обнаружили труп неизвестного мужчины, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Второго января в 10:46 в подвале подъезда на улице Спартака в Воскресенске без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины 45-50 лет. Приняты меры к установлению личности неизвестного», - сказал собеседник агентства.

Для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг. По данному факту проверку проводит следственный отдел по городу Воскресенск ГСУ СК России по Московской области.