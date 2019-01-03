РИАМО - 3 янв. Артисты из Италии и Дании и реконструкторы из Великобритании выступят на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» в центре столицы, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«В первые дни января на Манежную площадь приедут реконструкторы из Великобритании, на Тверской площади выступят артисты из Италии и Дании, и во всех округах Москвы можно будет бесплатно посмотреть замечательные спектакли и мюзиклы в исполнении театров со всей России», - говорится в сообщении.

Любителям активного отдыха предложат необычно украсить свои коньки (и тут же отправиться на каток), а также научиться кататься на сноуборде или просто погулять по зимней Москве в компании экскурсовода.

Одна из самых необычных площадок «Путешествия в Рождество» раскинулась на Манежной площади. В рамках спецпроекта «РетроРождество» здесь вырос городок исследователей и изобретателей рубежа XIX и XX веков. Главные темы этой площадки - городской праздник конца XIX века, романтический ретро-футуризм, торжество науки. Здесь можно попробовать сыграть на первом электрическом музыкальном инструменте - терменвоксе, сделать прическу по моде столетней давности или прокатиться на санях с толкачами.

«С 3 по 8 января здесь будет особенно интересно, ведь площадку посетят реконструкторы из Великобритании! Чтобы воссоздать атмосферу произведений Чарльза Диккенса и традиционных британских рождественских рассказов, артисты викторианского уличного театра The Seven Dials Rapscallions предстанут в образе харизматичных злодеев. Ищите их в самом центре столицы с 15:00 до 21:00», - добавляется в материале.

Посмотреть представления артистов из Европы можно и на Тверской площади. 3 января в 16:00 и 19.00, в местном павильоне-«Кухне» пройдут спектакли гастрономического театра Le Strologhe из Италии. В этих постановках главные роли играют обычные продукты, а сказочные истории рассказывают актеры-кулинары.

Проникнуться атмосферой итальянских праздников поможет и программа на сцене этой площадки: 3 и 4 января в 14:00 и 17:00 смотрите спектакли по мотивам произведений итальянских писателей в исполнении артистов театра Happy people project, а в 19:00 здесь пройдут концерты итальянских рождественских композиций.

В эти дни на Тверскую площадь приедет и театр Матиаса Мадсена Мунка из Дании с интерактивным музыкальным спектаклем-приключением под названием «Бесконечный лабиринт». В основе этого представления лежат идеи ролевых и аркадных игр. Показы пройдут 4 января в 14:00 и 16:00 и 5 января в 13:00 и 15:00 в павильоне-«Гостиной».

Захватывающую программу для гостей фестиваля подготовили театры из Москвы и других российских городов на площади Революции, на площади Юности в Зеленограде, на Митинской улице, на бульваре Дмитрия Донского, Строгинском и Ореховом бульварах и других площадках фестиваля.