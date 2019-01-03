РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 янв. Возле деревни Лучинское подмосковного Подольска ночью перевернулась и загорелась фура, водителя и пассажирку успели спасти, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«На «бетонке» возле деревни Лучинское ночью перевернулась и загорелась фура. Водителя и пассажирку вытащили через лобовое стекло, все живы», - сказал собеседник агентства.

По словам другого свидетеля, возле места происшествия он видел пожарную машину. Также не доезжая деревни возле поворота на Никулино в ту же ночь лежала перевернутая «Нива», но в ней уже никого не было.