РИАМО - 3 янв. Пассажиры Московского метрополитена в 2018 году чаще всего задавали вопросы в популярных интернет-поисковиках о том, во сколько закрывается метро, как подключить Wi-Fi и на каких станциях есть туалеты, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«По данным поисковика «Яндекс», которыми поделились с нами коллеги, наиболее популярными запросами от пользователей метро в уходящем году стали «во сколько открывается метро в Москве» и «сколько стоит проезд», - отмечается в материале.

Кроме того, пассажиры интересовались, как подключить Wi-Fi, на каких станциях находятся туалеты, какая станция метро никогда не бывала конечной, сколько всего станций в метрополитене.

Также пользователи стремились узнать, какие станции метро откроются в 2019 году, какие станции метро закрыты сегодня, сколько столиц зарубежных государств имеют названные в их честь станции московского метро, с какой скоростью едет метро в столице».

Аналитики «Яндекс» также выяснили топ мест в Москве, куда пассажиры хотят добраться на метро. Самыми популярными стали парк «Зарядье», Красная площадь, «Крокус Сити Холл», Казанский вокзал, СК «Олимпийский», Ленинградский вокзал, ТЦ «Афимолл Сити», храм Христа Спасителя, ТЦ «Авиапарк», рынок «Садовод».