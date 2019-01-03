В январе традиционно в прокат выходит много фильмов, которые претендуют на «Золотой глобус» и премию «Оскар». Новый год начался с семейного мюзикла о няне-волшебнице Мэри Поппинс с Эмили Блант и российской военной драмы «Т-34». В середине месяца в прокат выйдут драма «Две королевы» с Сиршей Ронан и Марго Робби, история о «Красивом мальчике» с Тимоти Шаламе, а также драма «Фаворитка» оскароносного режиссера Йоргоса Лантимоса.

«Т-34»

Когда: 1 января

Жанр: военная драма

Российская военная драма «Т-34» вышла в прокат 1 января. Эта масштабная история о противостоянии двух заклятых врагов во времена ВОВ, с Александром Петровым, Ириной Старшенбаум и Виктором Добронравовым в главных ролях. По сюжету курсант Ивушкин планирует побег из плена и на легендарной «тридцатьчетверке» бросает вызов немецким танковым асам во главе с «Ягером». Хотя этот фильм не очень ложится под новогоднее настроение, но наверняка понравится тем, кто устал от Гринчей, Сант, Дедов Морозов и оливьешной «мишуры».

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«Мэри Поппинс возвращается»

Когда: 3 января

Жанр: семейный фильм, мюзикл

Классический семейный фильм о няне-волшебнице Мэри Поппинс от режиссера мюзикла «Чикаго» и «Мемуаров гейши» Роба Маршалла – «Мэри Поппинс возвращается». Действие фильма разворачивается в семье следующего поколения Бэнксов, где появляется девушка по имени Мэри, роль которой сыграла Эмили Блант. Это фильм о чудесах и волшебстве, в которое так хочется верить в новогодние каникулы.

«Жил-был Дэдпул»

Когда: 3 января

Жанр: комедийный боевик

Дэвид Литч снял детскую историю приключений одного из любимых марвеловских героев «Жил-был Дэдпул» с Райаном Рейнольдсом. По сюжету Дэдпул похищает актера Фреда Сэвиджа, чтобы ему было кому прочитать «рождественскую историю» про себя. Жесткие сцены насилия, а также ругательства вырезаны из фильма, так что в кино можно смело идти с ребенком.

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«1+1: Голливудская история»

Когда: 10 января

Жанр: драма, комедия

Режиссер «Иллюзиониста» и «Дивергента» Нил Бергер снял драму о скучающем миллионере «1+1: Голливудская история». В главных ролях – Николь Кидман, Кевин Харт и Брайан Крэнстон. Главный герой живет в пентхаусе, у него есть коллекционные автомобили и денег больше, чем у Jay Z. Однажды он нанимает весьма специфического помощника, который научит его ценить жизнь и поможет обрести истинное счастье.

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«Начни сначала»

Когда: 10 января

Жанр: мелодрама, комедия

Мелодрама «Начни сначала» с Дженнифер Лопез в главной роли в прокате с 10 января. Главная героиня Майя благодаря липовой странице в «Фейсбуке» получила работу в большой корпорации. Ей предстоит пройти сложный путь, чтобы доказать всем, что креатив и талант не менее важны, чем диплом престижного вуза, особенно если верить в мечту.

«Путь домой»

Когда: 10 января

Жанр: семейный фильм

Семейный фильм «Путь домой» с 10 января выходит в российский прокат. Это добрая история о собаке Белле, которая случайно потеряла своего любимого хозяина. Ей предстоит пройти сотни километров, преодолеть множество препятствий и опасностей и все-таки найти своего хозяина.

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«Две королевы»

Когда: 17 января

Жанр: историческая драма

Историческая драма «Две королевы» с Сиршей Ронан и Марго Робби в прокате с 17 января. В основе фильма – роман Джона Гая «Моя жизнь принадлежит мне: настоящая история Марии – королевы Шотландии» о противостоянии безжалостной Елизаветы I и дерзкой Марии Стюарт, которые соперничали не только в политике, но и в любви. В драме есть место заговорам, переворотам и смертной казни, а саундтрек уже отметился призом Hollywood Music.

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«Астерикс и тайное зелье»

Когда: 17 января

Жанр: мультфильм

Французский мультфильм о приключениях Астерикса и Обеликса 17 января выходит в российский прокат. По сюжету, могучие галлы черпают силу в секретном напитке, тайна которого случайно оказывается утеряна. Великий старец, который готовил его, попал в беду. Астериксу и Обеликсу придется рисковать жизнью, но отыскать рецепт тайного зелья.

«Романтики «303»

Когда: 17 января

Жанр: мелодрама

Немецкий режиссер Ханс Вайнгартнер снял фильм про молодых путешественников-мечтателей «Романтики «303». Главная героиня отправляется в «Мерседесе 303» через всю Европу в Португалию, чтобы встретиться со своим бойфрендом Алексом. Но случайный попутчик, с которым они разговаривают всю ночь, как в фильме «Перед рассветом», изменит жизнь героини. В фильме мелькают пейзажи Германии, Бельгии, Франции о Португалии. Смотреть стоит романтикам, путешественникам и мечтателям.

«Холмс&Ватсон»

Когда: 24 января

Жанр: комедия, детектив, приключение

Стряхнуть пыль с истории сэра Артура Конан Дойла взялся Этан Коэн («Люди в черном 3»). Комедийная детективная история «Холмс&Ватсон» в прокате с 24 января. Сценарий фильма основан на скетче из передачи «Субботним вечером в прямом эфире», в котором играл Уилл Фаррелл. Сможет ли новый Шэрлок превзойти всех предыдущих, предстоит решить зрителям.

«Море соблазна»

Когда: 24 января

Жанр: триллер, драма

Мэттью Макконахи и Энн Хэтэуэй в триллере «Море соблазна» в прокате с 24 января. Эта страшная история разворачивается на Карибских островах. Главный герой – капитан рыбацкого судна, который пытается избавиться от призраков прошлого. Но однажды его любимая женщина появляется вновь и просит помочь расправиться с новым мужем-миллиардером, который оказался тираном. Сможет ли герой противостоять такому соблазну, узнают зрители.

«Зеленая книга»

Когда: 24 января

Жанр: драма, комедия

Пять номинаций «Золотого глобуса» и очевидный претендент на «Оскар 2019» – драма Питера Фаррелли «Зеленая книга». В основе фильма – реальная история доктора Дона Ширли (Махершала Али) и его водителя Тони Валлелонга (Вигго Мортенсен). Главный герой – богатый и известный музыкант, который принимает нестандартное решение – нанимает водителем и личным телохранителем вышибалу Тони «Болтуна», не умеющего молчать. Несмотря на противоречия, эта встреча меняет жизнь обоих.

«Красивый мальчик»

Когда: 24 января

Жанр: биографическая драма

Еще один вероятный номинант на «Оскар-2019» – биографическая психологическая драма «Красивый мальчик» с Тимоти Шаламе и Стивом Кареллом, снятая по мемуарам американского журналиста. Главный герой – подросток, который страдает наркотической зависимостью. Его отец не понимает, откуда у красивого ребенка, который хорошо учился, ни в чем не нуждался и рос в любящей семье, взялась эта привычка. Прежде чем понять своего сына и начать бороться с пагубной зависимостью, отцу придется вспомнить себя в молодости и найти источник проблемы.

«Девочка»

Когда: 24 января

Жанр: драма

Драма Лукаса Донта «Девочка» получила несколько наград на Каннском фестивале и попала в лонг-лист премии «Оскар». Эта история 15-летней Лары, которая родилась в теле мальчика, мечтающего стать балериной. В главной роли снялся 16-летний Виктор Полстер, которого назвали лучшим актером в категории «Особый взгляд». Эта история о борьбе, боли и страданиях, которые приходится переживать главной героини каждый день.

«Фаворитка»

Когда: 31 января

Жанр: драма, биография

Еще один фильм, который вряд ли обойдет внимание киноакадемиков «Оскара» – «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса («Лобстер», «Убийство священного оленя»). В основе истории – события начала XVIII века, когда между Англией и Францией развернулась война. Болезненная королева Анна Стюарт страдает от одиночества и не может в полной мере управлять государством. Среди ее фавориток – Сара, герцогиня Мальборо, которая имеет серьезные политические амбиции. Когда при дворе появляется провинциальная сестра Сары – Эбигейл, за внимание королевы начинается настоящая битва.

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