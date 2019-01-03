РИАМО - 3 янв. За три дня на Тверской улице свои силы в спортивных дисциплинах попробовали почти 30 тысяч человек, также в спортивной программе поучаствовали порядка 350 спортсменов и спортивных инструкторов, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

31 декабря, 1 и 2 января на Тверской улице проходили праздничные гуляния «Новый год моего детства».

«Площадка для занятий хоккеем, выполненная в стиле мультфильма «Шайбу! Шайбу!!», стала местом веселых ледовых сражений, в которых приняли участие более 1 тысячи гостей. Многие, кстати, не забывали сделать фото на память с 3D арт-объектами - игроками из мультфильма. Уроки в детском сноуборд-парке посетили 2,4 тысячи начинающих сноубордистов. 1,2 тысячи юных гостей фестиваля заинтересовали занятия на памп-треке», - отмечается в материале.

Более 4 тысяч посетителей решили освоить азы керлинга и сделать этот спорт хотя бы на время частью своей жизни: они приняли участие в мастер-классах, где узнали некоторые секреты этой игры. А вот искусство хождения по канату и умение балансировать привлекли более 20 тысяч гостей всех возрастов.

За три праздничных дня гости Тверской улицы смогли также посмотреть выступления профессионалов сноуборда, которые показали номера олимпийского уровня, и виртуозов катания на велосипедах, которые, например, легко перепрыгивали на одном колесе натянутую на уровне полметра веревку. Десятки тысяч зрителей собрало популярное спортивное шоу мототриал.

Также гости могли посмотреть выступления цирковых артисток на люстрах и, затаив дыхание, наблюдать за канатоходцами, которые проходят по канатам, натянутым между домами, - шоу Слеклайн за три дня прошло почти 70 раз.