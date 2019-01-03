РИАМО - 3 янв. Пожарные потушили возгорание в гаражах на Большой Очаковской улице в Москве, его площадь составляла 100 квадратных метров, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС РФ по столице.

«Большая Очаковская улица, дом 4, строение 5. Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют возгорание в гаражах на площади 100 квадратных метров», - говорится в сообщении.

В 12:26 возгорание было локализовано, а в 12:36 ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала.