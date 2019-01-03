РИАМО - 3 янв. На Моховой улице, которая стала частью программы праздничной Тверской улицы, была возведена специальная конструкция для сноубординга, где за три дня зрителями выступлений стали почти 60 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Сноуборд Биг Эйр Трамплин был установлен на Моховой улице в районе дома 15. На этой специальной конструкции для прыжков на лыжах и сноуборде прошли захватывающие выступления профессиональных сноубордистов и лыжников и любителей, которые активно осваивают эти спортивные дисциплины.

«За три дня праздничных мероприятий зрителями зрелищных выступлений стали почти 60 тысяч человек. А 1 и 2 января эта площадка стала местом проведения соревнований по сноубордингу среди профессионалов и любителей, в которых приняли участие порядка 70 спортсменов», - отмечается в материале.

Звание «Лучшая сноубористка» получили Дарья Кляут и Екатерина Чистякова. Лучшим исполнителем трюков на рейле (традиционный элемент сноупарка, аналогичный перилам в скейте) стал Даниил Сан (Шашерин). Звание лучшего райдера по итогам выступлений 1 и 2 января получил Павел Анищенко. Самыми стильными сноубордистами были признаны Игорь Кулак и Антон Бородачев.

Также судей покорил трюк на трамплине в исполнении Даниила Мельникова. Максим Пивень был отмечен в дисциплине Pole Jam (элемент в форме трубы).