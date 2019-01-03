РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 янв. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска в ночь со 2 на 3 января неизвестные разбили задние стекла у нескольких машин, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В микрорайоне Кузнечики на улице Доллежаля у дома №29 неизвестные разбили задние стекла на припаркованных под окнами квартиры машинах», - сказал собеседник агентства.

По словам другого очевидца, вечером 2 января он прогуливался около одиннадцати часов вечера в этом месте, и стекла машин еще были целы.