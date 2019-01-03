РИАМО - 3 янв. В Москве коммунальные службы продолжают работы по уборке снега, задействовано 8,5 тысяч единиц техники, сообщил РИАМО в четверг заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В работах задействовано свыше 8,5 тысяч единиц дорожно-уборочной техники. Одновременно проводится механизированная и ручная уборка снега и противогололедная обработка пешеходных зон, сходов и съездов с тротуаров на проезжую часть, остановок общественного транспорта и подходов к ним, подходов к станциям метрополитена и МЦК, подземным и надземным переходам, объектам социальной сферы и потребительского рынка», – уточнил Бирюков.

Он добавил, что под особым контролем – очистка от снега кровель, которая ведется в том числе с применением автовышек.

Как уточнил Бирюков, в Москве с начала января выпало 8 сантиметров снега, в четверг и к утру 4 января ожидается еще 5 сантиметров.