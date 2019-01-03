РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 янв. За 2018 год в городском округе Люберцы отремонтировали более 1,3 тысячи подъездов и провели адаптацию для маломобильных граждан в 150 подъездах, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В 2018 году по программе «Мой подъезд» в городском округе Люберцы отремонтировано 1329 подъездов в многоквартирных домах (МКД). В 15 подъездах выполнено художественное оформление. По программе «Доступная среда» адаптировано 150 подъездов. В 2019 году планируем ремонт не менее 1058 подъездов», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в 2018 году капитальный ремонт подрядная организация выполнила в 114 МКД. В 40 домах починили кровлю, в 23 – фасады, еще в 23 заменили 78 лифтов.

«По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям в план ремонта дополнительно включены два МКД, находящихся в аварийном состоянии. Ремонт фасадов этих домов в связи с большим объемом работ завершим в третьем квартале 2019 года», - уточнил Ружицкий.