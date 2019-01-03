РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 янв. В рамках программы «Светлый город» в 2018 году в городском округе Люберцы установили 230 новых уличных фонарей, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Программа «Cветлый город» в 2018 году обеспечила реконструкцию систем освещения 39 улиц округа, аллей поселка ВУГИ. Установлено 76 опор освещения, 230 светильников, проложено 2,5 километра воздушных и 1 километр кабельных линий», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в рамках техобслуживания за минувший год заменено 30 опор освещения, более 2 километров воздушных линий, 3353 лампы, 473 светильника, также отремонтировано 1158 светильников. Установлено два шкафа управления системой наружного освещения.