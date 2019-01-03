РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 янв. В парке имени Виктора Талалихина подмосковного Подольска 12 января пройдет благотворительный квадро-фестиваль, все собранные средства передадут волонтерскому движению «Ничьи дети», сообщается в группе ATV Club Bizon в соцсети «ВКонтакте».

«Благотворительный квадро-фестиваль впервые пройдет в Подольске в парке имени Виктора Талалихина 12 января с 12:00 до 17:00. Гостей ждет развлекательная программа, концерт, катание на квадротехнике детей и взрослых, силовые конкурсы, тир, игра в лазертаг, яркие фотозоны», - говорится в сообщении.

Все собранные средства передадут волонтерскому движению «Ничьи дети».