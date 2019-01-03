РИАМО - 3 янв. Синоптики предполагают, что за четверг и в течение ближайшей ночи в Москве выпадет еще до 5 миллиметров осадков, что составляет почти 10% месячной нормы осадков в январе, сообщается на сайте «Метеовести».

Минувшие сутки открыли счет осадками в столице. За среду в Москве на метеостанции ВДНХ выпало 6 миллиметров осадков, а минувшая ночь принесла еще 2 миллиметра. Таким образом, в январской копилке осадков уже 8 миллиметров, или около 15% от месячной нормы, которая составляет 52 миллиметра.

«По нашим расчетам, за сегодня и в течение ближайшей ночи в Москве выпадет еще около 3-5 миллиметров осадков», - говорится в сообщении.

Снежный покров вновь подрос, его максимальное значение с начала зимы достигало 29 сантиметров, это было 25 декабря. Затем снег немного уплотнился и подтаял, что снизило его высоту до 23 сантиметров 31 декабря. Теперь же высота снежного покрова составляет 28 сантиметров. Снежным лидером Подмосковья стал Серпухов, там высота снежного покрова составляет 38 сантиметров.