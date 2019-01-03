РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 янв. В городском округе Люберцы местные власти в 2019 году планируют провести модернизацию двух котельных и двух водозаборных узлов (ВЗУ), сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В 2019 году планируем модернизацию двух котельных и двух ВЗУ. В 2018 году модернизировали одну котельную и три ВЗУ. Модернизация трех ВЗУ проводилась по программе «Чистая вода». Это позволило снабдить более 39,6 тысячи жителей Люберец и поселка Малаховка, а также учреждения культуры, здравоохранения, образования, МГАФК и промышленные объекты качественной водой», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что сфера ЖКХ в городском округе Люберцы находится в зоне постоянного внимания и контроля. В округе 13 теплоснабжающих организаций, которые обслуживают 2077 многоквартирных дома и 142 объекта социальной сферы, функционируют 80 котельных, 95 центральных тепловых пункта, 41 водопроводная насосная станция, 33 канализационно-насосных станции, 30 ВЗУ, 803 трансформаторные подстанции, работают 36 управляющих компании, 21 товарищество собственников жилья, 18 жилищно-строительных кооператива и 5 муниципальных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений.